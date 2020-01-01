好康1
且單筆消費/儲值
滿NT$100(含)元以上
享NT$100元
回饋金
（限額2,000名）
好康2
且完成任一筆
線上換匯
享NT$100元
回饋金
（限額2,000名）
好康3
且完成一筆
刷卡消費或轉帳交易
享NT$20元
回饋金
（限額10,000名）
好康4
線上基金/ETF(不)定額
扣款新申請
抽NT$8,888元
回饋金
（月月抽2名）
當月沒抽中沒關係！
名額保留繼續月月抽，越早完成抽獎機會越多！
再加碼抽 NT$16,888元
旅遊刷卡金！
（限額1名）
申辦數位帳戶立即擁有！
且完成一筆行動銀行轉帳之新戶
享NT$200元回饋金
(限額2,000名)
最高享7次免跨行轉帳手續費
- 抽獎方式及領獎事宜：
- 元大銀行將於2023年5月31日前，以公開方式經由電腦系統隨機抽出一位「NT$ 16,888旅遊刷卡金」得獎人 ，抽出後將進行後續贈獎事宜。
- 元大銀行將於2023年2月28日前、3月31日前、4月30日前、5月31日前，每月將以公開方式經由電腦系統隨機各抽出兩位「NT$8,888回饋金」得獎人(共8名)，抽出後將進行後續贈獎事宜，當月沒抽中之客戶，其名額可保留繼續月月抽。舉例來說，客戶2月沒抽中，其名額可保留抽3月、4月及5月之回饋金，直到活動結束或是抽中為止。
- 刷卡金發放時得獎人須持有有效之元大銀行信用卡，倘經驗證未持卡或信用卡正卡停卡/失效者，視同放棄獲得刷卡金之權利。
- 回饋金發放時將撥付至得獎人於元大銀行開立之「數位存款帳戶」，惟倘回饋金撥付當日該帳戶發生如結清、繼承、凍結、取消綁定或其他無法入款項之情形，即視同放棄回饋資格，恕不補發。
- 元大銀行謹恪守相關法令規定蒐集、處理、利用得獎人個人資料，惟得獎人需同意且授權元大銀行於官方網站、《元大銀行鑽金生活Fans》臉書粉絲專頁等處，公布經隱碼處理後之得獎人部分「姓名及身分證統一編號」，得獎通知將以電話聯繫或郵件寄發至得獎人留存於元大銀行之通訊地址。
- 得獎人若未留存聯絡電話、通訊地址、或留存資料不完整或不正確以致無法收到得獎通知，或因可歸責於得獎人之事由致元大銀行無法聯絡領獎事宜者，即視為自動放棄本次活動得獎資格。
- 如獎品因不可抗力無法正常提供時，元大銀行保留更換等值商品之權利。
- 元大銀行將於活動結束後以電腦系統進行活動資格確認，每人僅限一次獲獎機會。
- 得獎人不符合領獎條件或違反本活動規定事項者，元大銀行保有取消得獎資格的權利。
「兔gather鑽金Tour趣」注意事項
活動內容（以下簡稱本活動）：
- 活動期間自2023年1月1日起至2023年4月30日止。
- 參加者於參加元大銀行舉辦之「兔gather鑽金Tour趣」活動時，即視同已詳閱並同意接受本活動辦法及相關注意事項規定。
- 活動規則－
- 活動期間元大個人網路銀行客戶透過元大個人網路銀行、元大行動銀行APP或元大e櫃檯完成以下任務即可獲得相對應獎項。活動內容如下：
- 國內Tour：任一行動支付新綁定且單筆消費/儲值滿NT$100(含)元以上享NT$100元回饋金（限額2,000名）。
- 需使用新綁定之行動支付進行單筆消費直扣或儲值滿NT $100(含)元以上。
- 鑽金數位帳戶連結各項支付：申辦數位存款帳戶需選擇「銀行帳戶」、「自然人憑證」或「元大銀行晶片金融卡」之身分驗證方式。
- 鑽金行動支付：綁定流程請參考元大銀行|帳戶連結支付Account Link (yuantabank.com.tw)。
- 每位客戶最多獲得一次回饋機會。
- 國外Tour：成功線上辦卡且完成任一筆線上換匯享NT$100元回饋金（限額2,000名）。
- 每位客戶最多獲得一次回饋機會。
- Tour秘書：新綁定LINE個人化服務且完成一筆刷卡消費或轉帳交易享NT$20元回饋金（限額10,000名）。
- LINE個人化綁定：活動期間客戶首次於元大銀行LINE官方帳號完成個人化服務綁定，非於活動期間綁定者、非首次綁定者(以綁定者的身分證統一編號認定，同一身分證統一編號解除綁定後再重新綁定，或更換LINE帳號再綁定等情形，均非首次綁定)均不符合資格。
- 轉帳交易限數位轉帳交易。
- 每位客戶最多獲得一次回饋機會。
- 理財賺旅費：設定基金損益通知或線上基金/ETF定期(不)定額扣款新申請，抽NT$8,888元回饋金（月月抽2名，共8名）。
- 元大送你去旅行：凡完成國內Tour、國外Tour、Tour秘書及理財賺旅費之客戶，再加碼抽NT$16,888旅遊刷卡金（限額１名）。
- 每位客戶最多獲得一次抽獎機會。
- 元大放福利：成功申辦鑽金數位帳戶並完成一筆行動銀行轉帳之新戶，即可獲得NT$200元回饋金（限額2,000名）。
- 國內Tour：任一行動支付新綁定且單筆消費/儲值滿NT$100(含)元以上享NT$100元回饋金（限額2,000名）。
- 本活動回饋金將於2023年5月31日前撥付至得獎人於元大銀行開立之「數位存款帳戶」，惟倘回饋金撥付當日該帳戶發生如結清、繼承、凍結、取消綁定或其他無法入款項之情形，即視同放棄回饋資格，恕不補發。
- 刷卡金發放時得獎人須持有有效之元大銀行信用卡，倘經驗證未持卡或信用卡正卡停卡/失效者，視同放棄獲得刷卡金之權利。
- 以上指定任務若由臨櫃、專人下單、電話語音等其他非指定數位通路者則不計入。
- 線上申辦類僅限線上身分驗證且申辦成功者：首次線上申辦鑽金數位帳戶、線上申辦信用卡。
- 不得重複參加元大銀行同時期其他業種之行銷活動。
- 活動期間元大個人網路銀行客戶透過元大個人網路銀行、元大行動銀行APP或元大e櫃檯完成以下任務即可獲得相對應獎項。活動內容如下：
- 「享最高7次免跨行轉帳手續費優惠」活動規則-
- 活動內容：
- 新戶見面禮：5次免跨行轉帳手續費優惠；使用期限為自客戶申辦元大銀行之個人網路銀行30天內有效(需登入)，不得延長。
- 每月登入禮：2次免跨行轉帳手續費優惠；使用期限為自當月首次登入後至當月月底止，若客戶未將優惠於當月月底前使用完畢，則視同放棄該優惠，不得累計至次月。
- 每月登入禮與新戶見面禮得累計，若客戶同時符合新戶見面禮與每月登入禮優惠資格，當月最高可享7次免跨行轉帳手續費優惠。
- 活動期間內如有以終止個人網路銀行服務再重新申請新戶方式參加者，則不符合新戶見面禮優惠資格。
- 信用卡快速登入之客戶，不適用每月登入禮優惠資格。
- 免跨行轉帳手續費優惠不限通路使用。
- 新申辦個人網路銀行之客戶，可在個人網路銀行或行動銀行完成變更密碼之啟用程序。
- 活動內容：
- 本網站的立場及聲明
- 本活動係元大銀行舉辦。參加者於參加本活動時，即同意接受本活動內容、元大個人網路銀行、元大行動銀行APP及元大e櫃檯各項使用規範及規定；如有以不當程式或方法干擾，元大銀行將取消參加及獲贈資格，元大銀行並得向參加者請求損害賠償。
- 參加者承諾提出之資料均為真實、正確且未冒用或盜用任何第三人之資料；若有冒用或盜用他人資料，或個人資料有不實、不齊全或不正確之情事，元大銀行將取消參加或(及)獲贈資格。如因此造成第三人向元大銀行主張任何權利，應由參加者負全部責任。
- 任何因行動裝置、電腦、網路、電話、技術或不可歸責於元大銀行之事由，而使參加者所登錄之資料有遲延、遺失、錯誤、無法辨識或毀損等情況，參加者不得因此異議或請求賠償。
- 所得申報
- 依中華民國稅法規定，得獎人為中華民國境內居住之個人，年度累積贈品價值超過新臺幣1,000元，將併入個人綜合所得稅申報，如得獎價值達新臺幣20,010元，得獎人需按給付金額先繳交10%機會中獎稅金，始可領獎。
- 倘所得人非中華民國境內居住之個人，不論獎金、獎品金額大小，均須先繳納20%之稅金，始可領取。
- 得獎人若未能依法繳納稅額，即視為喪失領取資格。前述稅捐法規如有變動，依修正後規定辦理。得獎人參加本活動而需支付任何稅捐皆為得獎人之義務，概與元大銀行無關。
- 法律管轄權
- 參加者同意與本次活動有關之任何行為，應依據中華民國法律解釋或辦理，即使使用元大個人網路銀行或元大行動銀行APP之當時所在地非中華民國境內，仍以中華民國法律規範之。
- 雙方同意如因本活動發生相關訴訟，除法律另有規定外，合意以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。
- 免責聲明
- 元大銀行保有審核參加者資格之權利，及取消、終止、修改或暫停本活動辦法及更動贈品或贈獎的權利。
- 如有其他未盡事宜，悉依元大銀行官方網站公告之相關規定或決定辦理。如有疑問，請洽元大銀行客服中心 (02)2182-1968 或 0800-688-168。